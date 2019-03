Aussagen zur erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr haben den schwer gebeutelten Aktien von Klöckner & Co am Dienstag vorbörslich kräftig Auftrieb beschert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie im Vergleich zum Börsenschluss am Vortag knapp 4 Prozent auf 6,44 Euro.

"Die Aussagen zum Ausblick 2019 klingen recht optimistisch", kommentierte ein Händler und verwies auf die von dem Stahlhändler erwartete Wachstumsdynamik. Wegen höher erwarteter Stahlpreise geht KlöCo von einem "deutlichen Umsatzwachstum" aus.

Im weiteren Tagesverlauf rechnet der Händler auch mit Aussagen zum ersten Quartal sowie weiteren Erklärungen zur Geschäftsentwicklung. Es bleibt seines Erachtens nun abzuwarten, ob Großaktionär Friedhelm Loh (Swoctem) den tiefen Aktienkurs nutze, um seinen etwas über 25-prozentigen Anteil weiter aufzustocken, merkte der Händler an.

Die Papiere, die 2009 auf ein Rekordtief von 5,57 Euro gesackt waren, befinden sich mit knapp über 6 Euro je Aktie aktuell nicht allzu weit von diesem entfernt. Dank der Zahlen und vor allem des Ausblicks könnten sie nach Ansicht des Händlers dort nun einen Boden finden./ck/mis

ISIN DE000KC01000

AXC0066 2019-03-12/08:47