Die geplante Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank wurde gestern etwas zögernd angegangen aber im Tagesverlauf bis maximal + 7 %. Das wird der Anfang. Es geht um ein sagenhaftes Potential von 100 % Aufwertung in etwa 2 Jahren bis alles in Sack und Tüten verpackt ist. Diese Laufzeit ist einzukalkulieren aber mit der genannten Potenz. Wie Sie dies angehen, wird in unseren Briefen umfangreich beschrieben, ist teilweise etwas komlpiziert, aber: Sie können es zweigleisig nutzen. Zum einen als Direktinvestment und zum anderen mit zusätzlichem Dynamisierungseffekt über Optionsscheine. Wie mam das macht lesen Sie in der Termin-Börse.



Sollten Sie die Termin-Börse nicht abonniert haben, können Sie sie auch bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de kostenpflichtig abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info