FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert angesichts der positiveren Stimmung am Aktienmarkt gegen 8.10 Uhr am Dienstagmorgen 11 Ticks auf 164,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,30 Prozent und das Tagestief bei 164,12 Prozent. Umgesetzt wurden rund 44.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 132,45 Prozent. Der nächste Widerstand liegt bei 165,00, die nächste Unterstützung bei um 163,50. Die deutsche Zehnjahresrendite zieht minimal an auf 0,08 Prozent.

March 12, 2019 03:35 ET (07:35 GMT)

