Neue Aufträge für Nordex sowie eine positive Analystenstudie haben am Dienstag den Aktien des Windkraftanlagen-Bauers Gewinne beschert. Die Papiere knüpften kurz nach dem Auftakt mit einem Plus von 3,85 Prozent auf 12,53 Euro an ihre jüngsten Gewinn an. Seit ihrem Zwischentief Ende Dezember haben die Papiere nun schon um mehr als 70 Prozent zugelegt.

In Griechenland erhielt Nordex vom Windparkbetreiber Terna Energy den Auftrag für 36 Anlagen unterschiedlicher Typen mit einer Kapazität von insgesamt 108 Megawatt.

Zudem stufte Analyst Anis Zgaya von der Bank Oddo BHF die Aktie auf "Buy" hoch und verdoppelte fast auf 15 Euro. Damit sieht der Experte noch rund ein Fünftel Luft nach oben. "Der Wind steht günstig", schrieb er in seiner Studie. Angesichts der guten Auftragslage sieht er für den Windenergiespezialisten enormes Potenzial durch Größeneffekte./ck/mis

ISIN DE000A0D6554

AXC0078 2019-03-12/09:13