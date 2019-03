So schnell kann sich die Stimmung ändern. In der vergangenen Woche erlebten die Märkte die Rückkehr der Konjunktursorgen. Gestern ging es für den DAX und die US-Indizes nach oben. Auch heute deuten sich Gewinne an.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Boeing, Facebook, Wirecard, VW, Dt. Bank, Zalando und Nordex. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.