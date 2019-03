Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

London und Brüssel vereinbaren rechtliche Zusagen zum Backstop

Kurz vor einer neuen Brexit-Abstimmung im britischen Parlament hat Premierministerin Theresa May Zugeständnisse aus Brüssel erhalten. London bekomme rechtliche Garantien zur umstrittenen Auffanglösung für Nordirland, den sogenannten Backstop, sagten May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem Treffen in Straßburg. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte die Abgeordneten trotzdem auf, am Dienstag gegen das Brexit-Abkommen zu stimmen.

Eurogruppe verschiebt Auszahlung von Griechenland-Hilfen

Die Finanzminister der Eurozone haben ihre Entscheidung über Griechenland in Aussicht gestellte Schuldenerleichterungen verschoben. Über die Freigabe eines Betrags von knapp 1 Milliarde Euro werde erst beim kommenden Treffen Anfang April entschieden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen. Grund ist die noch fehlende Umsetzung von Maßnahmen, die Athen den Gläubigern zugesagt hat.

Deutsche Firmen melden deutlich mehr Patente an

Die deutschen Firmen gehören zu den forschungsstärksten der Welt. Wie das Europäische Patentamt in München mitteilte, meldeten die deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr mit 26.734 Erfindungen etwa 4,7 Prozent mehr europäische Patente an als im Vorjahr. Damit kommt Deutschland auf Rang zwei hinter den USA mit 43.612 Anmeldungen, gefolgt von Frankreich, Japan und China. Die Zahl der insgesamt angemeldeten Patente stieg um 4,6 Prozent auf 174.317.

Algeriens Präsident Bouteflika verzichtet auf neuerliche Kandidatur

Nach wochenlangen Massenprotesten hat Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika seinen Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur erklärt. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur APS. Die für den 18. April geplante Präsidentschaftswahl werde verschoben.

US-Staatsanwalt fordert von Deutscher Bank Trump-Dokumente an - Zeitung

Die Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zur Organisation des US-Präsidenten Donald Trump haben einem Zeitungsbericht zufolge die Behörden auf den Plan gerufen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft habe die Deutsche Bank und die Investors Bancorp vorgeladen, berichtet die New York Times. Die Ermittler wollen demnach Finanzunterlagen im Zusammenhang mit vier Projekten der Trump Organization einsehen.

Pelosi lehnt Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ab

US-Oppositionschefin Nancy Pelosi hat sich gegen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump ausgesprochen. Ohne "zwingenden" Grund solle ein solches Vorgehen unterlassen werden, da es das Land spalten würde, sagte die Anführerin der oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus in einem Interview der Washington Post.

USA ziehen letzte Diplomaten aus Venezuela ab

Die USA ziehen ihre letzten Diplomaten aus Venezuela ab. US-Außenminister Mike Pompeo begründete dies im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass sich die Lage in dem südamerikanischen Krisenstaat weiter verschlechtert habe. Außerdem sei die Präsenz von Diplomaten in der Botschaft in Caracas zu einer "Behinderung" der US-Politik geworden.

USA verhängen Sanktionen gegen venezolanisch-russische Bank

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen eine Moskauer Geschäftsbank verhängt, die im Besitz sowohl von russischen als auch venezolanischen Staatsunternehmen ist. Washington beschuldigt die Evrofinance Mosnarbank, illegale Transaktionen zugunsten des Regimes des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro erleichtert zu haben.

