Jena (pts011/12.03.2019/09:00) - Unternehmenskunden und Privatanwender müssen ihrer Sicherheitslösung bedenkenlos vertrauen können. Umso wichtiger ist es, die passenden und richtigen Werkzeuge für einen umfassenden und ganzheitlichen Schutz vor Cyberbedrohungen einzusetzen. Eine fundierte Auswahl bei der Vielzahl an Anbietern ist nicht leicht. Die Computer Bild und Test Bild haben in Zusammenarbeit mit Statista mehr als 3.100 Anwender von Softwarelösungen in Unternehmen sowie 28 von Statista ausgesuchte IT-Experten befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Unternehmensanwender und Experten küren ESET als vertrauenswürdigsten IT-Sicherheits-Hersteller und würden die Lösungen weiterempfehlen. ESET erzielte in den Kategorien "Internet- und Cyber-Security" sowie "Antivirus Software" mit deutlichem Abstand vor den Wettbewerbern den ersten Platz. "Unser Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, das Internet mit all seinen Möglichkeiten für unsere Kunden, egal ob Unternehmen oder Privatanwender, sicher nutzbar zu machen. Das klare Votum der Nutzer und Experten zeigt eindrucksvoll, dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich Holger Suhl, ESET Country Manager DACH. "Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden sehen wir als Motivation und Bestätigung zugleich, die besten Technologien und die besten Services zu entwickeln und anzubieten." Über die Befragung Das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista befragte zwischen Oktober und Dezember 2018 mehr als 3.100 Anwender von Softwarelösungen in Unternehmen sowie 28 ausgewählte IT- und Software-Experten. Basierend auf den Ergebnissen wurden diejenigen Anbieter von Unternehmenssoftware und -dienstleistungen in Deutschland ermittelt, denen Nutzer besonderes Vertrauen attestieren und die sie weiterempfehlen würden. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190312011

