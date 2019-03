Der chinesische Alibaba (WKN: A117ME)-Konzern, oft auch als das "chinesische Amazon" bezeichnet, wächst mit wirklich beeindruckender Geschwindigkeit - und beschränkt sich dabei nicht nur auf seinen Heimatmarkt. Ende 2018 gab Alibaba bekannt, dass man in Belgien ein Logistikdrehkreuz errichten will, um auch in Europa Fuß zu fassen. Der Plan ist Teil der groß angelegten Initiative des Unternehmens, eine globale Onlinehandelsplattform (electronic World Trade Platform, eWTP) aufzubauen. Was bedeuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...