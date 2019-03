In der Hoffnung auf eine Brexit-Einigung haben sich Anleger in Deutschland am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Der Dax eröffnete den Handel 0,6 Prozent fester bei 11.617 Punkten. "Dass sich im letzten Moment überhaupt noch etwas in den Nachverhandlungen zwischen London und Brüssel tun würde, daran haben nur die allerwenigsten noch geglaubt",...

