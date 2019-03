Die Schweizer Geberit AG (ISIN: CH0030170408) schlägt der Generalversammlung eine Ausschüttung in Höhe von 10,80 Franken (ca. 9,52 Euro) vor. Gegenüber dem Vorjahr (10,4 Franken) ist dies eine Anhebung um 3,8 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 62,7 Prozent des adjustierten Nettoergebnisses. Es ist die achte Dividendenerhöhung in Folge. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. April 2019. Die Generalversammlung findet am ...

