mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mit zufrieden stellendem Ergebnis 2018

Gräfelfing, 12. März 2019. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im Geschäftsjahr 2018 ein niedrigeres, aber dennoch zufrieden stellendes Ergebnis erzielt. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwirtschaftete die Gesellschaft ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 1.000 (i. Vj. TEUR 5.931). Nach der aufwandswirksamen Zuführung gemäß § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von rund TEUR 333 (i. Vj. TEUR 978) ergibt sich ein Ergebnis von TEUR 668 (i. Vj. TEUR 4.954) und ein Jahresüberschuss von TEUR 631 (i. Vj. TEUR 4.353). Bedeutendster Einflussfaktor auf das Ergebnis war das äußerst schwierige Marktumfeld im Jahr 2018. Die anhaltenden Diskussionen um die Themen Brexit, Handelskrieg zwischen den USA und China und ein spürbares Abflauen der Weltkonjunktur führten zu einer zunehmenden Verunsicherung der Anleger und insbesondere im 2. Halbjahr 2018 zu einem deutlichen Rückgang der Kurse. Hinzu kam die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank, der Government Shutdown in den USA zum Ende des Jahres sowie insbesondere im 4. Quartal 2018 eine empfindliche Korrektur der Kurse der wichtigsten Technologieaktien. Die in der Folge deutlich erhöhte, aber unkalkulierbare Volatilität der Märkte führte in Deutschland aber nur am Gesamtmarkt inklusive Xetra zu einer Umsatzsteigerung bei Aktien, Renten und Fonds von rund 16%, die Umsätze an den Regionalbörsen, d.h. ohne Xetra, erhöhten sich lediglich um ein Prozent. Diese Entwicklung hinterließ zwangsläufig ihre Spuren im Kerngeschäft Skontroführung und Market Making der mwb. So ging der Provisionsüberschuss von TEUR 5.474 in 2017 auf TEUR 4.326 in 2018 zurück, das Handelsergebnis reduzierte sich von TEUR 16.892 in 2017 auf TEUR 12.709. Erfreulich für die Gesellschaft ist aber die Tatsache, dass das Geschäftsfeld Corporate & Markets, das die Bereiche Kapitalmarktgeschäft und Emissionsberatung, Designated Sponsoring, Betreuung institutioneller Kunden sowie die Orderausführung im Auftrag von Banken umfasst, im Geschäftsjahr 2018 mit einem Anteil von 28% zum Gesamtprovisionsergebnis beitrug (i. Vj. 21%). In Zeiten rückläufiger Umsatzerlöse sinken in der Regel auch die Kosten. Deshalb reduzierten sich die Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen im Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 15.945 (i. Vj. TEUR 16.303). Der Personalaufwand ging als Folge des zum Teil erfolgsabhängigen Vergütungsmodells der Wertpapierhändler deutlich auf TEUR 5.564 zurück (i. Vj. TEUR 6.435), die Anderen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich nur leicht auf TEUR 10.380 (i. Vj. TEUR 9.869). Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2018 TEUR 12.329 gegenüber TEUR 14.547 zum Jahresultimo 2017. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der im Juli 2018 vorgenommenen Dividendenausschüttung in Höhe von TEUR 2.913, vermindert um den vorläufigen Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken, der aufsichtsrechtlich zum harten Kernkapital zählt, muss bei der Eigenkapitalbetrachtung noch gedanklich dazugerechnet werden. Er summiert sich zum 31.12.2018 mittlerweile auf TEUR 6.288 (zum 31.12.2017 TEUR 5.955). Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com