TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag mit teils kräftigen Gewinnen gezeigt. Der Technologiesektor wurde dabei in der gesamten Region favorisiert. Die Börsen folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street. In den USA hatten taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell für positive Impulse gesorgt.

Auch die in letzter Minute von der britischen Premierministerin Theresa May der EU abgerungenen Zugeständnisse zum sogenannten nordirischen "Backstop" hätten die Stimmung der Anleger aufgehellt, hieß es.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 1,8 Prozent auf 21.504 Punkte. Rückenwind erhielt der japanische Leitindex von Aufschlägen im Elektronik- und Finanzsektor. Auch der auf Tagessicht etwas zum Dollar schwächelnde Yen half.

Für Sony ging es um 2,5 Prozent nach vorn, TDK sprangen um 4,6 Prozent nach oben und Nintendo um 3,4 Prozent. Damit folgten Technologieaktien ihren US-Pendants. Diese waren angetrieben worden von Konsolidierungsfantasie, nachdem Nvidia die Übernahme des israelischen Server- und Speicheranbieters Mellanox Technologies für 6,8 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte.

Technologiewerte durch die Bank fest

Während der chinesische Leitindex in Schanghai um 1,1 Prozent auf 3.060 Zähler zulegte und damit sein jüngstes Neunmonatshoch nicht ganz erreichte, meldete die kleinere Börse in Shenzhen Aufschläge von 1,7 Prozent auf ein Neunmonatshoch. Das Segment ChiNext mit vielen Start-up-Unternehmen schoss um 2,6 Prozent auf den höchsten Stand seit zehn Monaten in die Höhe. Gesucht waren Aktien aus den Bereichen Innovation und "Internet der Dinge". 24 Titel wurden nur vom Tageslimit von 10 Prozent gebremst. Der HSI in Hongkong stieg um 1,5 Prozent.

Auch in Seoul zeichneten Technologiewerte für den Anstieg des Index verantwortlich. Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 2,3 bzw. 1,7 Prozent. Der IWF riet der südkoreanischen Regierung indes, die Staatsausgaben zu erhöhen, um die Wachstumsrisiken zu reduzieren. Damit seien die Chancen auf ein Zusatzbudget der Regierung im laufenden Jahr gestiegen, hieß es. Laut Händlern kam das gut am Markt an.

Nachdem Apple im US-Handel nach positiven Analystenkommentaren kräftig zulegt hatten, ging es für Aktien von Apple-Zulieferern deutlich nach vorn. In Taiwan stiegen Largan um 2,9 Prozent auf ein Neunmonatshoch. Taiwan Semiconductor rückten 2,2 Prozent vor, Genius Optical 3,3 und Merry Electronics um mehr als 1 Prozent.

In Sydney drehte der S&P/ASX-200 kurz vor Handelsende ins Minus und schloss knapp behauptet. Nach oben ging es jedoch für Ölaktien. Santos stiegen um 1,9 Prozent, Woodside um 0,7 Prozent. Berichte, wonach Saudi-Arabien die gesamte Ölförderung ab April unter die Marke von 10 Millionen Barrel pro Tag drücken wolle, sorgten zuletzt für einen Anstieg der Ölpreise. Auch an anderen Börsen der Region gewannen Ölwerte hinzu. So kletterten in Hongkong CNOOC um 1,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.174,80 -0,09% +9,36% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.503,69 +1,79% +7,44% 07:00 Kospi (Seoul) 2.157,18 +0,89% +5,69% 07:00 Schanghai-Comp. 3.060,31 +1,10% +22,71% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.929,43 +1,50% +10,28% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.343,33 +0,91% +6,33% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.217,43 +0,82% +4,14% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.671,24 +0,40% -1,53% 10:00 BSE (Mumbai) 37.416,18 +0,98% +3,20% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1270 +0,1% 1,1263 1,1240 -1,7% EUR/JPY 125,47 +0,0% 125,41 125,02 -0,2% EUR/GBP 0,8519 +0,1% 0,8509 0,8649 -5,3% GBP/USD 1,3227 -0,1% 1,3241 1,2995 +3,8% USD/JPY 111,34 +0,0% 111,32 111,22 +1,5% USD/KRW 1130,25 -0,2% 1132,18 1133,90 +1,4% USD/CNY 6,7128 -0,2% 6,7265 6,7224 -2,4% USD/CNH 6,7197 -0,1% 6,7290 6,7314 -2,2% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7073 +0,0% 0,7073 0,7043 +0,4% NZD/USD 0,6843 +0,1% 0,6838 0,6807 +1,9% Bitcoin BTC/USD 3.852,25 -0,1% 3.855,24 3.877,50 +3,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,03 56,79 +0,4% 0,24 +23,8% Brent/ICE 66,77 66,58 +0,3% 0,19 +22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,95 1.292,98 +0,2% +2,98 +1,0% Silber (Spot) 15,41 15,32 +0,6% +0,09 -0,6% Platin (Spot) 831,97 819,00 +1,6% +12,97 +4,5% Kupfer-Future 2,93 2,90 +0,9% +0,03 +11,1% ===

