Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der spanischen Bank Santander von 5,30 auf 5,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021 um durchschnittlich 10 Prozent. Damit reflektiere er etwas konservativere Währungsannahmen und höhere Kosten vor allem in den Schwellenländern./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 20:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-12/10:14

ISIN: ES0113900J37