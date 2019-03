Der Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien veräußert ein Fachmarktzentrum in Würzburg und plant nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr die Ausschüttung einer Dividende von 0,35 EUR je Aktie für 2018. Heute außerdem in den News: Mit der Nordwest Industrie Group steht in Kürze womöglich ein brandneuer KMU-Anleiheemittent in den Startlöchern und Deutsche Rohstoff veröffentlicht vorläufige 2018er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...