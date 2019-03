Die Hoffnung auf einen doch noch geordneten Brexit hat am Dienstag die Anleger an den wichtigsten europäischen Börsenplätzen beruhigt. Dass der Londoner Leitindex FTSE 100 Kursverluste von 0,20 Prozent auf 7116,48 Punkte verbuchte, lag am anziehenden britischen Pfund. Die Währung profitierte von den Fortschritten der Brexit-Verhandlungen. Eine starke Heimatwährung beeinflusst jedoch Aktienkurse in der Regel negativ, weil sie den Absatz von Waren außerhalb des Vereinigten Königreichs erschweren kann.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Zugeständnisse im Brexit-Prozess erhalten. Es geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des britischen Parlaments zu Mays Brexit-Plan gilt. An diesem Dienstag soll das Unterhaus darüber abstimmen.

Es liege einmal mehr an den britischen Parlamentariern, ob ein No-Deal-Brexit in allerletzter Minute abgewendet werden könne, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Er sieht eine gewisse Chance, dass "die Abstimmung am Abend im Parlament erfolgreich verläuft." Stanzl zufolge wäre das dann das entscheidende Signal für die Investoren, das Risiko in ihren Portfolios wieder zu erhöhen.

Während der Londoner Aktienmarkt moderat nachgab, atmeten die Anleger an den übrigen Börsen in Europa etwas auf. So stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zum Handelsstart deutlich im Plus. Die Gewinne bröckelten zuletzt aber auf nur noch 0,05 Prozent beim Stand von 3306,03 Punkten ab. Das Barometer hatte zum Wochenauftakt seine jüngste Verlustserie beendet und fester geschlossen. Für den französischen Cac 40 ging es in Paris am Dienstag bislang um 0,21 Prozent auf 5276,92 Zähler hoch.

Die Aktien der Deutschen Post setzten sich mit plus 2,9 Prozent an die Spitze im EuroStoxx. Erstmals seit zehn Monaten ließen sie wieder die gleitende Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage hinter sich. Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Airbus gewannen 1,2 Prozent nach dem jüngsten Absturz eines Boeing-Jets und den Startverboten für das Flugzeug 737 MAX 8 des amerikanischen Konkurrenten.

Stärkster Sektor im Stoxx-600-Tableau war die Immobilienbranche mit plus 1,2 Prozent. Auch in London stiegen Immobilienwerte im Zuge der Brexit-Fortschritte. Schwächster Sektor in Europa waren die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller mit minus 0,4 Prozent./ajx/jha/

