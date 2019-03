Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: KPS AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu KPS AG Unternehmen: KPS AG ISIN: DE000A1A6V48 Anlass der Studie: Analysteninterview mit dem Börsenradio Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,20 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger GBC Analyse: KPS AG beschleunigt die digitale Transformation ??" 'wir erwarten das obere Ende der Guidance' Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: http://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=35398 Am 08.03.2019 führte GBC Analyst Matthias Greiffenberger mit der Börsen Radio Network AG ein Interview zum Thema: KPS AG in der GBC-Analyse: Rückkehr zum hohen zweistelligen Margenniveau erreicht; Weitere Potenziale durch die Internationalisierung in Sicht KPS ist die europaweit führende Transformationsberatung für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit auf den Kunden ausrichten und innovative digitale Prozesse und Technologien implementieren. KPS betrachtet Unternehmen ganzheitlich und verbindet die Warenwirtschaft mit B2B- und B2C-Prozessen des eCommerce und kundenorientierten Marketing- & Sales-Prozessen. Die KPS Rapid-Transformation Methode beschleunigt Projektinitiativen um bis zu 50 Prozent. KPS ist Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerkes und unter anderem SAP Gold Partner, SAP Hybris Platinum, Adobe Business, Intershop Premium, SAP ARIBA sowie SAP Concur Customer Implementation Partner. Mit rund 1.000 Beratern in 12 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus. Folgen Sie uns auf Twitter: @gbc_research Folgen Sie uns auf Guidants: https://go.guidants.com/c/gbc Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17653.mp3 Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.03.2019 (15:17 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.03.2019 (10:50 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

