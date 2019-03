BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer ist Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt entgegengetreten. "Wir als Union wollen und werden die Koalition mit Angela Merkel an der Spitze bis 2021 weiterhin zum Erfolg führen. Das ist unsere Absicht", sagte er am Dienstag. Die Union sei dem Koalitionsvertrag verbunden. "Wir beteiligen uns nicht an unsinnigen Spekulationen über ein mögliches vorzeitiges Ende dieser Koalition."

Ungeachtet der öffentlichen Wahrnehmung habe die große Koalition in den letzten zwölf Monaten geliefert und nun gehe es darum, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Nach Kritik des Bündnispartners SPD an CDU-Vorsitzender Annegret Kramp-Karrenbauer als mögliche vorzeitige Nachfolgerin von Merkel hatten sich auch Stimmen in der Union gemeldet, die einen baldigen Wechsel unterstützen. Alexander Mitsch, Vorsitzender der konservativen "Werteunion" in der CDU hatte in der Passauer Neuen Presse gefordert, dass die Union "proaktiv den Wechsel im Kanzleramt betreiben" und damit nicht lange gewartet solle.

