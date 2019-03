Milacron Holdings Corp. ("Milacron") (NYSE: MCRN), ein führendes Industrieunternehmen und globaler Technologieanbieter für die Kunststoffverarbeitung, gibt bekannt, dass Mac Jones mit Wirkung zum 17. Januar 2019 zum Präsidenten der Milacron Advanced Plastics Processing Technologies (APPT) für Amerika und Europa ernannt wurde.

Mac Jones war seit seinem Eintritt bei Milacron im Jahr 2015 in einer Reihe von Führungspositionen tätig und auch maßgeblich an der Zusammenarbeit zahlreicher Milacron-Unternehmen beteiligt. In dieser neuen Rolle wird Mac Jones das neu aufgestellte Maschinenportfolio verantworten und Milacrons Basis im Bereich der Kunststoffverarbeitung weiter ausbauen. Dazu gehören die kürzlich eingeführte Großtonnage-Produktlinie Cincinnati sowie die neue Maschinenbaureihe der Q-Serie.

"Ich fühle mich geehrt, die Leitung der Geschäftsbereiche APPT in Amerika und Europa zu übernehmen, und ich freue mich darauf, die Führungsposition von Milacron weiter auszubauen, indem ich den Service, die Technologie und die Maschinen bereitstelle, die unsere Kunden in der Kunststoffverarbeitung benötigen", sagte Jones.

Neben der Erweiterung des Maschinenportfolios von Milacron wird sich Mac Jones weiterhin auf Verbrauchsmaterialien wie Ersatz- und Verschleißteile, den Kundendienst, präventive Wartungsprogramme sowie komplette Maschinenumrüstungen und -umbauten konzentrieren. Im Zusammenhang mit dieser Ausrichtung hat Jones darauf hingewiesen, dass umfassende Kundenlösungen, die auf Milacron-Technologie basieren, im Mittelpunkt des Angebots von APPT stehen werden.

"Unsere strategische Ausrichtung ist klar: Service, innovative Verarbeitungslösungen und strategisch ausgerichtete Kunststoffmaschinen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Und das ist genau das, was wir unseren Kunden liefern werden", sagte Jones. "Milacrons M-Powered-Portfolio für IIoT-Lösungen wurde im Hinblick auf die Betriebsabläufe unserer Kunden entwickelt und bietet ihnen die technologischen Fortschritte, die sie benötigen, um in den heutigen Märkten zu konkurrieren und zu gewinnen."

Bevor Mac Jones zu Milacron kam, hatte er eine Reihe von Führungspositionen bei GE Aviation und Hill-Rom inne. Seine Karriere begann er bei der globalen Steuerberatungsgruppe PwC. Mac ist Absolvent der University of Kentucky mit einem Bachelorabschluss in Rechnungswesen, einem MBA der Ohio State University und ist amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer (inaktiv).

Hochauflösendes Foto unter: https://www.dropbox.com/s/g6paiaw78hzpgbg/Mac%20Jones.jpg?dl=0

Über Milacron

Milacron zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Wartung hochentwickelter und maßgeschneiderter Systeme für die Kunststoffverarbeitung. Milacron ist der weltweit einzige Anbieter eines kompletten Produktportfolios mit Heißkanalsystemen und Spritzgießmaschinen sowie Anlagen für Blasformen und Extrusionsverfahren und stellt ferner ein breites Spektrum an modernen industriellen Fluiden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.milacron.com.

