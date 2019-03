Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG ISIN: DE000FPH9000 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2018 Empfehlung: Kaufen seit: 12.03.2019 Kursziel: 4,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 25.09.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen 2018 erneut mit operativem Wachstum im Kerngeschäft Nach vorläufigen Zahlen blieb die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 umsatzseitig infolge eines verhaltenen Schlussquartals etwas hinter den Erwartungen zurück. Gleichwohl konnte der Konzern im Kerngeschäft mit Frankiersystemen weiter gegen den Branchentrend wachsen und Marktanteile gewinnen. Ertragsseitig machten sich erwartungsgemäß die Aufwendungen für das ACT-Projekt JUMP deutlich bemerkbar. Dass unter dem Strich dennoch ein Gewinn anfiel, resultierte aus einer Steuererstattung. Als erfreulich erachten wir jedoch den Dividendenvorschlag von 3 Cent je Aktie, den wir als positives Zeichen an den Kapitalmarkt werten. Nachdem zuletzt eine gewisse Bestellzurückhaltung im Vorfeld der Markteinführung des neuen Frankiersystems PostBase Vision zu beobachten war, gehen wir davon aus, dass ab Mitte 2019 entsprechende Nachholeffekte einsetzen. Auch die jungen Produkte FP Sign und FP Parcel Shipping sowie der IoT-Bereich sollten zunehmend steigende Umsatz- und Ergebnisanteile beisteuern. Den erwarteten positiven Effekten aus den implementierten Maßnahmen sollen allerdings nochmals nennenswerte Aufwendungen für ACT/JUMP gegenüberstehen, sodass wir auch 2019 noch als Transformationsjahr sehen. Für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir zwar weitere deutliche Umsatzund Ergebnissteigerungen. Gleichwohl sind die auf Basis des aktuellen Zahlenmaterials sehr ambitioniert erscheinenden mittelfristigen Unternehmensziele ab 2020 unseres Erachtens aus heutiger Sicht nur erreichbar, wenn FP ??" wie angedacht ??" bis zum kommenden Jahr eine größere Akquisition tätigt. Gewisse Unwägbarkeiten birgt dabei allerdings die nicht in die Unternehmensplanung einfließende Wechselkursentwicklung des Euro insbesondere zum US-Dollar. Nach wie vor sind wir jedoch grundsätzlich vom FP-Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse von 79 Prozent überzeugt. Unverändert positiv bewerten wir auch die starke Marktstellung sowie die hohe, auch durch gesteigerte Präsenz in sozialen Medien weiter ausgebaute Bekanntheit der Marke Francotyp-Postalia. Hiervon sowie wie von der über 200.000 Adressen umfassenden Kundenbasis im Stammgeschäft dürfte die Gesellschaft auch bei der Etablierung der vielversprechenden neuen digitalen Produkte und Geschäftsmodelle profitieren können. Bis 2020 sollen diese bereits Erlöse von rund 30 Mio. Euro beisteuern. Auf Basis unserer Schätzungen wird die FP-Aktie aktuell mit einem 2019er-KGV von lediglich 8,9 bewertet. Die Dividendenrendite könnte von 0,9 Prozent für 2018 auf 4,8 Prozent für 2019 steigen. Insgesamt halten wir daher unsere Einstufung mit ??zKaufen" und unser Kursziel von 4,40 Euro weiter aufrecht. Dabei erachten wir den Titel angesichts der momentan noch andauernden Transformationsphase vor allem für den längerfristig orientierten Investor als interessant. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17657.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

