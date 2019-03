Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z; Anteilklasse D) hatte im Februar eine Wertminderung in Höhe von 0,7% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Seit Jahresbeginn weise der Dachfonds einen Wertrückgang in Höhe von 0,3% auf.Unter den aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe der von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,7% erfreut. Der von David Tovey verantwortete BlackRock European Absolute Return Fund (ISIN LU0411704413/ WKN A0RLB7) habe einen Wertzuwachs in Höhe von 0,5% erzielt. Der von Guy Rushton verwaltete Polar UK Absolute Equity Fund (ISIN IE00BQLDRT72/ WKN A12CD0) habe den Monat mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,2% abgeschlossen. ...

