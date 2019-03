Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts021/12.03.2019/11:00) - Kaum jemand weiß es, aber die Zuzahlungen des Staates zur Deutschen Rentenversicherung sind die größten jährlichen Staatsausgaben in Deutschland. Ganz einfach, weil die Rentenbeiträge der Beitragszahler nicht annähernd ausreichen, um unsere Renten zu finanzieren. Derzeit ist diese Querfinanzierung durch den Staat kein Problem, aber gerade in Zeiten globaler Krisen und einer massiven Geldentwertung, sollte man sich fragen, wie lange dieses System noch standhalten wird und wie lange unsere Renten noch sicher sind. "Nichts ist für die Ewigkeit gesichert. Es ist eine echte Rentenlüge, die uns da aufgetischt wird. Und das erfordert Vorsorge von jedem Einzelnen. Auf Sachwerte wie Gold und Diamanten verlassen sich die Menschen bereits seit Jahrtausenden und diese Werthaltigkeit wird sich auch in den nächsten Jahrhunderten bestätigen und sogar wieder verstärken", so Investmentexperte Hans Kleser von G Deutsche Gold AG. https://deutsche-gold.ag Kleser bietet mit einem sorgfältig zusammengestellten Wertetableau aus klassischen Sachwerten wie physischem Gold, Diamanten und Rhodium eine Anlageform, die in den letzten Jahren nachweislich 12 % Wertzuwachs p.a. brachte https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Es kann nicht zu früh, aber auch niemals zu spät vorgesorgt werden Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Dieser alte Spruch enthält viel Wahres. Denn die je länger man vorsorgt, desto länger kann ich auf vom Angesparten leben. "Dieser Spruch hindert leider viele daran, die bereits älter sind, oder die nicht so viel auf die Seite legen können davor, überhaupt etwas anzusparen. Ein schwerer Fehler. Denn, auch mit kleineren Beträgen kann man Werte schaffen", so Hans Kleser, der viele Jahre Erfahrung als Direktionsleiter der Deutsche Vermögensberatung und Landesdirektor eines Versicherungskonzerns gesammelt hat. Sachwerte die sicher sind und Rendite bringen - im Schnitt 12 % p.a. in den letzten Jahren Das Wertetableau der Deutsche Gold AG enthält die derzeit gefragtesten Sachwerte. Rhodium von Baird & Co aus Großbritannien mit einem Feingehalt von 999. Diamanten von Diamond Generation aus Dubai mit der Qualitätsgrad F - H / VSI und dem Zertifikat GIA / IGI. Gold als Münzen (Krügerrand aus Südafrika) und Philharmoniker (Münze Österreich) oder Anlagegold in Barrenform von Umicore aus Belgien, mit einem Feingehalt von 999,9. Selbst vorsorgen mit dem sichersten Sachwert aller Zeiten - Gold Auch Private Lebens- und Rentenversicherungsverträge bleiben schon aktuell weit hinter den versprochenen Erwartungen und es wird schlimmer werden, denn die Niedrigzinsphase macht es für Versicherer immer schwieriger, die Garantieversprechen an die Kunden zu erfüllen. Die G Deutsche Gold AG trägt dem Rechnung und verkauft und verwaltet für seine Kunden Gold und die werthaltigsten Sachwerte der Welt. Es ist niemals zu spät, vorzusorgen! Kontakt: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190312021

