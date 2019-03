München (ots) - Die Zahl der Patentanmeldungen aus der Schweiz

beim Europäischen Patentamt (EPA) ist 2018 um 7.8% auf den neuen

Höchstwert von 7 927 gestiegen (2017: 7 354). Dies geht aus dem heute

veröffentlichten Jahresbericht 2018 des EPA hervor. Es ist die

stärkste Wachstumsrate seit 2010. Während die Schweiz 2017 noch unter

der Wachstumsrate der EU-Staaten lag, lag die Zunahme 2018 mehr als

doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt von 3.8%.



Die Schweiz war auch erneut das Land mit den meisten europäischen

Patentanmeldungen pro Million Einwohner. Mit 956 Patentanmeldungen

erreichte die Zahl 2018 einen neuen Höchstwert (von 884 im Jahr

zuvor), wodurch sich der Abstand zu den Niederlanden (2., 416

Anmeldungen), weiter vergrösserte. Auf Platz 3 folgt Dänemark (411),

vor Schweden (403), Deutschland (332) und Finnland (312). Der

EU-Durchschnitt lag bei 139 Anmeldungen pro Million Einwohner (2017:

134 Anmeldungen).



Die Gesamtzahl der Patentanmeldungen beim EPA stieg 2018 um 4.6%

auf 174 317. Die Anmeldungen aus China stiegen um 8.8%, der

niedrigsten Wachstumsrate seit fünf Jahren. Die fünf grössten

Anmeldestaaten waren die USA, Deutschland, Japan, Frankreich und

China, gefolgt von der Schweiz auf Platz 6.



"In Bezug auf Patente zeigte die Schweiz 2018 sehr starkes

Wachstum," sagte EPA-Präsident António Campinos. "Bei

Patentanmeldungen pro Einwohner hebt sie sich sehr deutlich von den

anderen europäischen Staaten ab. Dies unterstreicht das herausragende

Innovationspotential des Landes, das gemessen am Wachstum der

Patentanmeldungen weiter steigt. Studien belegen klar den Nutzen von

schutzrechtsintensiven Industrien für die Volkswirtschaft

hinsichtlich Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Export."



