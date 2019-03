WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen-CEO Herbert Diess hat vor den Folgen des Wandels zur Elektromobilität auf die Beschäftigten gewarnt. "Wir werden Arbeitsplätze abbauen. Und es wird schwer, das nur mit Fluktuation und Altersteilzeit zu schaffen", sagte der Manager anlässlich der Jahrespressekonferenz. Betriebsbedingte Kündigungen schloss der VW-Chef aber aus. Der Strukturwandel könne nur gemeinsam mit den Arbeitnehmern gemeistert werden.

Diess forderte eine "offene Debatte" über die Folgen der Elektromobilität. "Denn zur Wahrheit gehört: Ein E-Auto lässt sich mit etwa 30 Prozent weniger Aufwand herstellen als ein Verbrenner", sagte der Manager. VW setzt im Gegensatz zu anderen Autoherstellern alles auf die Karte E-Mobilität und will in den nächsten zehn Jahren knapp 70 neue E-Modelle auf die Straßen bringen.

In den vergangenen Tagen hatte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh nach Berichten über zusätzliche Milliardeneinparungen und Stellenstreichungen das Management um Diess ungewöhnlich scharf kritisiert. "Es kann nicht sein, dass hier Milliarden versenkt werden und das bleibt ohne Folgen", hatte Osterloh der Braunschweiger Zeitung mit Blick auf die WLTP-Probleme bei VW gesagt. Am Montag habe es ein "konstruktives Gespräch" mit Osterloh gegeben, so Diess am Dienstag. Es müsse allen klar sein, dass es um Jobabbau und nicht um Jobaufbau gehe.

Damit droht der Konflikt zwischen Osterloh und Diess wieder hochzukochen. Die beiden hatten sich vor gut zwei Jahren nach harten Verhandlungen auf den sogenannten Zukunftspakt geeinigt, mit dem in Deutschland bis 2020 netto bis zu 14.000 Stellen sozialverträglich wegfallen sollen. Bis 2025 gibt es eine Beschäftigungsgarantie, die betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. VW beschäftigt weltweit gut 655.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es mehr als 290.000 Beschäftigte.

