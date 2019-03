Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 24,50 auf 17,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Patrick Schmidt hält die Markterwartungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter für zu ambitioniert. Im ersten Quartal sei das Vergleichsniveau recht niedrig, so dass es kaum als Indikator für das Gesamtjahr tauge./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-03-12/11:47

ISIN: DE000PSM7770