Die FMA warnt! Aktuell treten in und außerhalb Österreichs Betrüger unter dem Namen "Deutschekassapayment processing system" und der zugehörigen Website http://deutschekasse.com auf, die sich als Mitarbeiter der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ausgeben. Diese rufen unerbeten Personen an und fordern Geldüberweisungen zur Durchführung angeblicher Geldtransfers. Um einen solchen angeblich angewiesenen Geldtransfer durchführen zu können sei es demnach notwendig, dass die kontaktierten Personen einen bestimmten Prozentsatz der Summe als "Provision" vorstrecken. Die Betrüger geben auf ihrer Website unter anderem Kontaktinformationen der FMA, sowie die E-Mail Adresse Antrag@fma-gv-at.com (bzw. ähnliche Adressen) an und benutzen in ...

