Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für JCDecaux nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Jahreszahlen und zum Ausblick von 32 auf 30 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Buy" belassen. Analyst Conor O'Shea kappte zwar seine Wachstumsprognose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet jedoch weiter mit einer ordentlichen Entwicklung des französischen Werbespezialisten./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-03-12/12:07

ISIN: FR0000077919