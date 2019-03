Einer davon ist Andreas Matthé, Chief Executive Officer (CEO) Low Voltage and Products bei Siemens. Wir wollten von ihm wissen, wie er über die Klimaziele denkt und was wir bereits jetzt - vor allem im Gebäudesektor - tun können.

»de«: Herr Matthé, der Klimaschutzplan der Bundesregierung sieht bis 2050 eine weitgehende Treibhausgasneutralität vor, und als Zwischenziel bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 55% gegenüber 1990. Halten Sie diese Ziele für realistisch?

A. Matthé: Dies ist ein vielschichtiges Thema. Sicherlich wird aber die Kombination aus Erneuerbaren Energien und Speichertechnologien helfen, diese Ziele zu erreichen. Ein anderer Aspekt ist das Energiesparen und die effiziente Nutzung von Energie. Das beginnt im Industriesektor, geht über den Verkehr - also die Elektromobilität - bis hin zu den Gebäuden. Denn Gebäude machen ja immerhin 40?% des gesamten Energieumsatzes aus. Wenn wir dann über die CO2-Reduzierung sprechen, geht es natürlich nicht ohne das Thema »Gebäude«.

Wir bei Siemens haben das klare Ziel: ein CO2-neutraler Geschäftsbetrieb bis 2030. Hierzu zählen natürlich auch unsere Technologien, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. In Bezug auf den Kohleausstieg darf ich noch erwähnen, dass hier ein ganz wichtiger Faktor die Speicherfähigkeit ist. Hinzu kommt der Netzausbau, so dass ohne das Zusammenspiel von Erneuerbaren Energien, Speicherlösungen und dem konsequenten Netzausbau - man denke nur an die Nord-Süd-Verbindung für den Windstrom - die Klimaziele kaum zu erreichen sind.

»de«: Gebäude sollen ihren CO2-Ausstoß bis 2030 sogar um 66?% senken. Welche Maßnahmen sollten hier im Vordergrund stehen?

A. Matthé: Wie eben schon erwähnt, Gebäude machen einen wesentlichen Teil des Gesamtenergieverbrauchs aus. Die Senkung um 66?% erreichen wir nur mit sehr effizienter Energieanwendung. Hier ist es sehr erfreulich, dass es immer mehr Energieverbraucher gibt, die vom reinen »Consumer« zum »Prosumer« werden, also z.B. die überschüssige Energie wieder in das Netz speisen oder in einem energieautarken Haus leben.

Dazu kommt - gerade bei elektrischer Energie - der Sicherheitsaspekt. Was uns antreibt sind abgestimmte Schutzaspekte für Elektroinstallationen, zusammen mit Geräten, die den Energiefluss auch transparent machen. Nur damit kann ich ja feststellen, ob ich meine Energie effizient einsetze oder ob es irgendwelche Störungen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...