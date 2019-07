Aarau (ots) - Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

(VSE) hat die dritte Ausgabe seines Berichts «Energiewelten»

veröffentlicht. Steigender Stromverbrauch in der Schweiz dürfte die

Produktionslücke im Winter verschärfen. Der VSE hat auch

Parlamentarier und seine zahlreichen Mitgliedsunternehmen zur

Energiezukunft befragt.



Wie versorgt sich die Schweiz im Jahr 2035 mit Energie? Was sind

die grössten Herausforderungen? Der VSE lässt Leser des deskriptiven

Denkmodells Energiewelten in die Energiewelt von morgen eintauchen.

Der «VSE Trend 2035» wird dabei jährlich aktualisiert, um der raschen

Entwicklung der Energiebranche Rechnung zu tragen. Er beschreibt

mittels fünf Dimensionen die energiewirtschaftliche, technologische

und regulatorische Entwicklung. Die Energiewelten begleiten auch

Unternehmen auf ihrem strategischen Weg - und sie werden bei

Studierenden eingesetzt, die sich in Richtung Unternehmensführung

ausbilden.



Trend 2035: Weniger gesicherte Kapazitäten, höhere Stromnachfrage



Unsere Nachbarländer bauen zunehmend fossile und nukleare

Kapazitäten ab. Dieser Abbau gesicherter Leistung könnte winterliche

Stromimporte für die Schweiz zukünftig erschweren. Die

fortschreitende Elektrifizierung von Gebäuden und Mobilität führt

zudem zu einem erhöhten Stromverbrauch. Beim Erreichen der Klimaziele

2035 steigt die Stromnachfrage in Europa mindestens um den Faktor

1.3. Neues Potenzial lässt sich bei der Wasserkraft freisetzen, wenn

bestehende Talsperren erhöht und neu entstehende Gletscherseen zur

Produktion genutzt werden. Dies einige der zentralen Aussagen im

Energieweltenbericht 2019. Die Energiewelt von morgen ist durch

dezentrale Strukturen, Dekarbonisierung und Massnahmen für den Erhalt

der Versorgungssicherheit geprägt. Der VSE Trend 2035 beschreibt eine

«smarte Energiezukunft», digitale Technologien wie z.B.

Smart-Home-Applikationen sind also allgegenwärtig. Auch die vom VSE

befragten Mitgliedsunternehmen beurteilen die Versorgungssicherheit

als zunehmend kritisch. Im Gegensatz zum VSE-Trend 2035 rechnen die

Mitglieder aber zukünftig mit einer viel stärkeren Regulierung und

gehen von einer geringen dezentralen Versorgung aus.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)



Der VSE ist der Branchendachverband der schweizerischen

Stromwirtschaft. Seine Mitglieder produzieren, übertragen, verteilen

oder handeln mit Elektrizität. Der VSE tritt für eine sichere,

wettbewerbsfähige und nachhaltige Stromversorgung in der Schweiz ein.

Der VSE beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und vertritt über 400

Branchenmitglieder und Assoziierte Mitglieder mit insgesamt rund

22'000 Mitarbeitenden, welche über 90% der Schweizer Stromversorgung

gewährleisten.



