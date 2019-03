Bad Vilbel (ots) -



Auch wenn der Sommer noch auf sich warten lässt: Ladival® von STADA ist mit zwei neuen Produkten schon jetzt optimal für die Sonnenzeit aufgestellt. Mit der neuen Ladival® Tattoo ist nun eine Pflege im Sortiment, die speziell auf die besonderen Bedürfnisse tätowierter Haut abgestimmt ist. Auch die Ladival® Aktiv-Reihe wurde erweitert: mit dem Sonnenschutz Spray 50+ für bestmöglichen Sonnenschutz in der Freizeit und beim Sport.



Speziell für die Bedürfnisse tätowierter Haut



Gerade im Sommer benötigt die Haut besonderen Schutz vor Sonneneinstrahlung, denn unsichtbare UVA-, UVB- und IR-A-Strahlen können nicht nur einen oberflächlichen Sonnenbrand, sondern auch schwerwiegende langfristige Schädigungen der tieferliegenden Hautschichten verursachen. Doch nicht nur die Haut kann unter starker Sonneneinstrahlung leiden: auch die Farbpigmente tätowierter Haut werden ohne den richtigen Schutz in Mitleidenschaft gezogen. Wer seine Tattoos häufig UV-Strahlung aussetzt, ohne sie richtig zu schützen, riskiert das vorzeitige Ausbleichen der Farben. Ladival® Tattoo schützt mit ihrem UV-Filter vor frühzeitigem Verblassen und hilft, Tattoos in ihrer Farbkraft zu erhalten. Die spezielle Öl-in-Wasser-Emulsion befeuchtet die Haut und pflegt sie zart und geschmeidig.



Die Verträglichkeit von Ladival® Tattoo wurde dermatologisch und klinisch auf tätowierter Haut getestet. Sie ist für alle Hauttypen geeignet und kann am ganzen Körper angewendet werden. Ladival® Tattoo ist frei von unnötigen Zusatzstoffen und mit dem LSF 50 in Apotheken erhältlich: auch in der praktischen Tube für unterwegs.



Ladival® Aktiv 50+: Optimaler Sonnenschutz - überall dabei



Das Sonnenschutz Spray aus der beliebten Ladival® Aktiv-Linie ist nun auch mit dem extrahohen LSF 50+ erhältlich. Das transparente Spray zieht schnell ein, klebt nicht und sorgt so für bestmöglichen Sonnenschutz in der Freizeit und beim Sport. Auch am Strand und im Freibad ist Ladival® Aktiv dank seiner Wasserfestigkeit ein verlässlicher Begleiter. Besonders praktisch: Ladival® Aktiv muss nicht verrieben werden und sprüht auch über Kopf - ideal, um auch schwer zu erreichende Körperstellen optimal vor Sonnenbestrahlung zu schützen.



Dreifacher Schutz für die Haut



Jeder Hauttyp stellt individuelle Anforderungen an Sonnenschutzprodukte. Egal ob für trockene, empfindliche, allergische oder Kinderhaut: alle Ladival® Produkte verfügen über den bewährten 3-fach Zellschutz gegen UVA-, UVB- und IR-A-Strahlung, um vor Sonnenbrand und sonnenbedingter Hautalterung zu schützen. Der spezielle Infrarot-A-Zellschutz aus Antioxidantien reduziert nachweislich aktiv Infrarot-A-induzierte Schäden in den tieferliegenden Hautzellen. Ladival® verzichtet zudem konsequent auf unnötige Inhalts- sowie Farb- und Duftstoffe, Mineralöle, PEG-Emulgatoren und Parabene. Alle Produkte sind in der Apotheke erhältlich.



