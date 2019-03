Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 21 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Prognosen für den Erlös aus dem Acrylics-Verkauf, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die trüben Gewinn- und Free-Cashflow-Aussichten des Spezialchemiekonzerns für 2019 rechtfertigten jedoch nicht, dass die Aktie über dem Branchendurchschnitt notiere, begründete er seine Verkaufsempfehlung./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013