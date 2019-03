Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 780 auf 775 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Martin Leitgeb reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen leicht und verwies dabei auf die geplante zusätzliche Aufnahme von Kernkapital (AT1), welche das harte Kernkapital verwässern kann./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-03-12/12:30

ISIN: GB0005405286