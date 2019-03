Bei der Deutschen Telekom richten sich die Augen weiter in die USA. Die Fusion zwischen T-Mobile US und dem Wettbewerber Sprint steht nach wie vor auf der Kippe. Bislang konnten die Konzerne die Bedenken der Kartellwächter noch nicht ausräumen. Am heutigen Dienstag kommt es nun zu einer Anhörung vor dem ständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses.

