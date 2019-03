Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 4080 auf 5000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Mit dem erhöhten Kursziel erfasse er das Wachstum der nächsten Jahre, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit seinen Krebsmedikamenten Tagrisso, Lynparza und Imfinzi komme der Pharmakonzern gut voran, aber der Aktienkurs preise dies auch schon ein./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 03:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-03-12/12:38

ISIN: GB0009895292