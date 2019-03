FRIWO AG: FRIWO: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für Geschäftsjahr 2018 Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 40 Eurocent je Aktie vor DGAP-Ad-hoc: FRIWO AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis FRIWO AG: FRIWO: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für Geschäftsjahr 2018 Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 40 Eurocent je Aktie vor 12.03.2019 / 12:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ostbevern, 12. März 2019 - Die FRIWO AG hat 2018 ein solides Geschäftsjahr mit dem zweithöchsten operativen Konzernergebnis der jüngeren Firmengeschichte verzeichnet. Der Hersteller hochwertiger Stromversorgungen und Ladegeräte erreichte ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 7,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10,0 Mio. Euro), das damit am oberen Ende der zuletzt kommunizierten Zielspanne von 6,5 bis 7,5 Mio. Euro lag. Der Konzernumsatz belief sich auf 120,5 Mio. Euro; er lag um 14,7 Prozent unter dem Vorjahreswert und leicht unter dem Zielwert von 125 Mio. Euro. Wie bereits 2018 unterjährig berichtet, war die Geschäftsentwicklung des Konzerns durch Lieferengpässe bei wichtigen elektronischen Bauteilen und durch die kundenseitige Verschiebung oder Stornierung von Projekten beeinflusst. Vor dem Hintergrund der sehr soliden Eigenkapitalausstattung und der aussichtsreichen Zukunftsperspektiven des FRIWO-Konzerns haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung am 7. Mai 2019 trotz des gesunkenen Jahresergebnisses eine konstante Dividende vorzuschlagen. Somit sollen wie im Vorjahr 40 Eurocent je Aktie gezahlt werden. Dies entspräche einem Anteil am Konzernüberschuss von rund 58 Prozent, der damit leicht über der Zielspanne von 30 bis 50 Prozent läge. Auf Basis des Dividendenvorschlags kämen 3,1 Mio. Euro zur Ausschüttung. Kontakt: Britta Wolff Investor Relations FRIWO AG britta.wolff@friwo.com Tel.: 02532/81-118 Fax: 02532/81-129 12.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland Telefon: +49 (0)2532 81-0 Fax: +49 (0)2532 81-129 E-Mail: ir@friwo.de Internet: www.friwo-ag.de ISIN: DE0006201106 WKN: 620110 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 786541 12.03.2019 CET/CEST ISIN DE0006201106 AXC0154 2019-03-12/12:45