Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta029/12.03.2019/12:19) - München, den 12. März 2019 - Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Signature AG, gibt hiermit den Erwerb des Existenzgründerforums (www.existenzgruenderforum.de) bekannt. Mit über 21.000 registrierten Benutzern gehört das Existenzgründerforum zu den führenden Portalen für Exitenzgründung und Selbständigkeit und ergänzt damit das bereits bestehende Portfolio an kapitalmarktnahen Foren der Capital Lounge GmbH.



Seit rund zehn Jahren tauschen sich täglich mehrere hundert Existenzgründer aus dem deutschsprachigen Raum in den Rubriken Existenzgründung & Selbständigkeit, Recht & Gesetz, Kapital & Finanzierung und qualifizierter Beratung aus.



Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG kommentiert den Zukauf: "Mit dem Erwerb des Existenzgründerforums partizipieren wir nicht nur aktiv an der Konsolidierung im Bereich der Finanzportale, die jüngst durch den Erwerb der Website finanznachrichten.de durch die wallstreet:online AG für 2,8 Millionen Euro neuen Schwung erhalten hat. Wir erhalten auch Zugriff auf mehr als 21.000 Existenzgründer, denen wir in den Bereichen Finanzierung, Strukturierung und einem späteren Börsengang beratend zur Seite stehen können. Darüber hinaus können wir den Wert der Website und der angeschlossenen Datenbank durch unser umfangreiches Know-how weiter steigern."



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



(Ende)



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1552389540354



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 12, 2019 07:19 ET (11:19 GMT)