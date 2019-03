Stuttgart (ots) -



Wenn auf dem Fahrzeugdisplay eine Störung angezeigt wird, ist guter Rat oft teuer. Den Pannendienst rufen oder die nächste Werkstatt fahren und eine Fehlerauslese machen lassen ist häufig mit langen Wartezeiten und hohen Kosten verbunden - auch wenn die Elektronik nur wieder mal verrücktspielt und letztendlich alles in Ordnung ist. Mit einer Selbstkontrolle via OBD-Tester lassen sich Werkstattkosten sparen, wie das Video von GTÜ-TV zeigt.



Nicht alle Geräte erkennen auch alle Fehler



Die GTÜ ist mit mehreren OBD-II-Testern auf Fehlversuche gegangen und hat die Geräte und deren Leistung unter die Lupe genommen. Alle Geräte mussten über den Diagnosestecker im Auto mehrere Fehler an präparierten Pkw finden. Während der Sieger im Test, das "Diagnosegerät Handscanner" von Launch alle Fehler aufspürte und auch in für Laien verständlichem Text auf dem Display anzeigte, meldeten andere Geräte nur unverständliche Codes oder fanden die Fehler erst gar nicht.



