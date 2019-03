Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Sitzungsprotokoll der FED zum letzten Zinsentscheid machte deutlich, dass die FOMC-Mitglieder trotz ihres jüngsten Schwenks weiterhin zu Leitzinserhöhungen tendieren, so die Analysten der DekaBank.Allerdings gelte es zunächst, die Auswirkungen der vergangenen Finanzmarktturbulenzen abzuwarten. Zwar hätten diese deutlich abgenommen, aber gleichzeitig hätten die Sorgen über die Stabilität des globalen Wachstums zugenommen. Das unverändert gedämpfte Inflationsumfeld gebe der FED die Möglichkeit, diese Entwicklung weiter aufmerksam zu beobachten, ohne die geldpolitischen Zügel anzuziehen. In unserer Prognose ist daher nur noch eine Zinserhöhung für dieses sowie eine weitere für das kommende Jahr enthalten, so die Analysten der DekaBank. Die erwartete erste Leitzinssenkung Ende 2020 würden die Analysten auf 2021 verschieben. (Ausgabe März/April 2019) (12.03.2019/alc/a/a) ...

