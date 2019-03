München (ots) - Das Thema:



Schlechte Witze, falsche Kostüme: Wo beginnt Alltagsdiskriminierung?



Der Nachhall des politischen Karneval währt dieses Jahr lange. Besonders Annegret Kramp-Karrenbauer steht im Kreuzfeuer wegen eines Karnevalscherzes über Toiletten für das dritte Geschlecht. Die Kritik will sich die CDU-Vorsitzende aber nicht gefallen lassen: die Deutschen seien "das verkrampfteste Volk der Welt". Schlagzeilen machte zudem die Aufforderung einer Hamburger Kita an die Eltern, die Kinder zum Fasching nicht als Indianer zu verkleiden, um "keine Stereotype zu bedienen". Ist es diskriminierend, sich als Indianer zu verkleiden? Sind Witze über Minderheiten in Ordnung? Und was denken die Betroffenen darüber?



Die Gäste:



Tessa Ganserer, B'90/Grüne (erste Transfrau in einem Landtag) Lisa Ortgies (Fernsehmoderatorin "Frau tv") Abdelkarim (Comedian) Silke Launert, CSU (Bundestagsabgeordnete) Aminata Belli (Moderatorin) Harald Martenstein ("Zeit"-Kolumnist)



