KHD Humboldt Wedag International AG: KHD plant Personalanpassung DGAP-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Sonstiges KHD Humboldt Wedag International AG: KHD plant Personalanpassung 12.03.2019 / 13:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KHD plant Personalanpassung Köln, 12. März 2019 - Die Geschäftsführung der Humboldt Wedag GmbH (HWG), Köln, einer wesentlichen Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat heute den Vorstand der KHD sowie den Betriebsrat der HWG über eine geplante wesentliche Reorganisation informiert. Die Geschäftsführung der HWG geht von einem in der nächsten Zeit anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld im Zementanlagenbau und damit verbunden einer nicht ausreichenden Beschäftigung der bestehenden Kapazitäten aus. Die HWG muss daher ihre Strukturen an das aktuelle Geschäftsvolumen anpassen, um mittelfristig zur Profitabilität zurückkehren zu können. Die Geschäftsführung der HWG plant den Abbau von ca. 80 Arbeitsplätzen. Die zur Umsetzung der Reorganisation notwendigen Maßnahmen werden in den kommenden Wochen mit dem Betriebsrat diskutiert. Zusatzinformationen: ISIN: DE0006578008 WKN: 657800 Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse KHD Humboldt Wedag International AG Colonia-Allee 3 51067 Köln Kontakt KHD Humboldt Wedag International AG Jürgen Luckas Chief Financial Officer Tel.: +49 (0)221 - 6504-1107 E-Mail: juergen.luckas@khd.com Website: www.khd.com 12.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KHD Humboldt Wedag International AG Colonia-Allee 3 51067 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 6504 1500 Fax: +49 (0)221 6504 1409 E-Mail: juergen.luckas@khd.com Internet: www.khd.com ISIN: DE0006578008 WKN: 657800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 786421 12.03.2019 CET/CEST ISIN DE0006578008 AXC0174 2019-03-12/13:38