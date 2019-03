Von Harriet Torry

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Verbraucherpreise in den USA sind im Februar gestiegen, da die Energie- und Lebensmittelpreise anzogen, obwohl der breitere Trend darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck weiterhin gering ist. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus in genau dieser Höhe vorhergesagt. Die für den Januar gemeldete Stagnation der Preise wurde bestätigt.

Dadurch ergab sich eine Jahresteuerung von 1,5 (Vormonat: 1,6) Prozent. Die Federal Reserve peilt eine Inflationsrate von rund 2 Prozent an.

In der Kernrate, die die besonders volatilen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor lässt, stiegen die Preise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Rate von 0,2 Prozent erwartet. Die Jahresteuerung betrug 2,1 (Vormonat: 2,2) Prozent.

Gedämpfte Inflationsdaten haben die Fed-Notenbanker davon überzeugt, dass es wenig Dringlichkeit gibt, die Zinssätze derzeit zu erhöhen. Der Bericht folgt wenige Tage nach dem Jobreport für Februar, der trotz steigender Löhne beunruhigende Anzeichen für eine deutliche Verlangsamung der Neueinstellungen zeigte.

March 12, 2019

