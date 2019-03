Hamburg (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Aktien-Strategie Deutschland (ISIN LU0146485932/ WKN 542188, Anteilklasse R) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen, so Henning Gebhardt, Fondsmanager bei Berenberg.Das Fondsvermögen werde zu mindestens 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller seien solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland hätten. Dabei werde überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versuche die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX zu übertreffen. Hinweis: Zum 16.06.2017 sei die Anlagestrategie und Benchmark des Fonds geändert worden. ...

