FRANKFURT (Dow Jones)--Am 18. März können Privatanleger über den Handelsplatz Börse Frankfurt ab einer Ordergröße von 1.000 Euro kostenlos DAX-Aktien sowie elf Exchange Traded Funds (ETFs) auf den DAX-Index kaufen. Die Deutsche Börse, die Spezialisten am Frankfurter Parkett und 1822direkt, Augsburger Aktienbank, comdirect, Consorsbank, DKB Deutsche Kreditbank, Geno Broker, ING sowie netbank verzichten auf die üblicherweise anfallenden Gebühren.

Der "Tag der Börse" jährt sich zum fünften Mal. Mit der Veranstaltung möchten Deutsche Börse und die beteiligten Banken die Bedeutung der Aktie als Instrument zur Altersvorsorge in der Bevölkerung steigern und darauf hinweisen, dass ökonomische Bildung einen höheren Stellenwert erhalten muss.

"Ökonomische Bildung stärkt das Urteilsvermögen von Verbrauchern in vielen Fragen des Alltags, sei es bei Berufswahl oder Vermögensbildung", so Michael Krogmann, Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland nehme seit einigen Jahren erfreulicherweise wieder zu. Der Blick ins Ausland zeige jedoch, dass im internationalen Vergleich weiter Nachholbedarf bestehe.

March 12, 2019

