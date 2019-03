Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zwischen langen Lianen und grünen Blättern lässt sich im Dschungel ein farbenfroher Schatz finden, den bereits die Inkas, Azteken und Mayas benutzten. Doch die Dschungelkönigin kann viel mehr, als hübsch aussehen: eigensinnig wächst die Gute auf dem Boden und auch an Bäumen, wenn sie etwas mehr Licht benötigt.



Sie zählt zu den ältesten Pflanzenarten der Welt und doch versprüht die Bromelie einen jungen Charme. Die Tropenschönheit bereichert jeden Einrichtungsstil, von skandinavisch-minimalistisch bis romantisch verträumt. Ihre mehr als 2800 Arten entwickeln sich derartig unterschiedlich, ohne dabei ihren wesentlichen Charakter zu verlieren. Denn manche Arten mögen es etwas trockener, wärmer und heller, andere Exemplare hingegen lieben es feucht, was zum Beispiel die Tillandsia usneoides zur perfekten Badezimmer-Partnerin macht. Die Aechmea hingegen verträgt Trockenheit und einen unkonventionellen Gieß-Rhythmus hingegen sehr gut, möchte ihre Wassergabe aber nur aus ihrem Kelch trinken.



Wunderschöne Nutzpflanze



Aber egal wo die Bromelie in den eigenen vier Wänden ihren Platz findet, sie trägt überall zur Verbesserung der Luftqualität bei. Mit ihren nahezu surrealen Formen braucht die Exotin auf jeden Fall einen Platz mit Publikum, denn dieses Meisterwerk der Natur möchte gesehen werden. Doch bei aller Nützlichkeit ist die Dschungelkönigin vor allem eins: wunderschön. Ihre farbenfrohen Blüten, die wie eine Krone aus dem Herz der Pflanze herausragen, sind eigentlich eingefärbte Schutzblätter, ihre grünen Blätter nutzt die Pflanze, um Nährstoffe und Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Deshalb ist gerade die Bromelie eine gute Wahl, wenn es um die richtige Begrünung von Pflanzenterrarien geht.



Ursprünglich kommt die Bromelie aus den tiefen Tropen Uruguays und den Gebirgen der Anden. Mittlerweile findet man die weltoffene Pflanze aber in ganz Süd- und Mittelamerika. Ihre Blattkonstruktion ist ein Meisterwerk der Natur, das gleichzeitig unglaublich schön und überaus nützlich ist. Die trichterförmige Anreihung der Blätter gibt die ideale Möglichkeit, Regen- oder Gieswasser direkt aufzufangen und so die komplette Pflanze mit Nährstoffen zu versorgen.



Pflegehinweise:



-Die Bromelie mag einen sonnigen Platz mit etwas Wasser, dass direkt in den Kelch gegossen wird. -Sie braucht keinen Dünger, mag aber von Zeit zu Zeit ein wenig Sprühnebel. -Mit der richtigen Pflege bleibt die Dschungelkönigin bis zu 6 Monate schön.



Weitere Informationen und Inspirationen rund um die Bromelie gibt es auf www.bromelia.info.



Hochauflösendes Bildmaterial zur Bromelie können Sie unter folgendem Link herunterladen: https://bit.ly/Bromelia-2019



Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Bromelia.info", Beleg erbeten.



Über Kooperation Bromelie



Die Bromelie ist wirklich eine Pflanze von heute. Eine individuelle und eigenwillige Erscheinung mit einer langen Lebensdauer, bei der Pflegemaßnahmen so gut wie überflüssig sind. Es gibt im Handel mehr als achtzig verschiedene Bromelien-Arten, die zu den aktuellen Einrichtungstrends passen. Die Kooperation Bromelie, ein Kooperationsverband der niederländischen und belgischen Bromelienerzeuger und -züchter, möchte ihre Begeisterung für die Bromelie teilen. Aus diesem Grund bietet sie Inspirationen und Informationen an, um den Konsumenten die Schönheit und Vielseitigkeit der Bromelie mit ihrer lebhaften und kraftvollen Ausstrahlung erleben zu lassen. www.bromelia.info



OTS: Bromelia.info newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133928 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133928.rss2



Pressekontakt: Zucker.Kommunikation GmbH Team Bromelia.info Torstraße 107, 10119 Berlin Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77 Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.de Web: www.zucker-kommunikation.de