secunet Security Networks AG: Vorstand beabsichtigt Hauptversammlung Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 Euro je secunet-Aktie vorzuschlagen DGAP-Ad-hoc: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Dividende secunet Security Networks AG: Vorstand beabsichtigt Hauptversammlung Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 Euro je secunet-Aktie vorzuschlagen 12.03.2019 / 14:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. secunet Security Networks AG: Vorstand beabsichtigt Hauptversammlung Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 Euro je secunet-Aktie vorzuschlagen [Essen, 12. März 2019] Der Vorstand der secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650) hat heute auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen, dem Aufsichtsrat einen Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung vorzulegen, der für das Geschäftsjahr 2018 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,04 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorsieht. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus einer Regeldividende in Höhe von 1,13 Euro je dividendenberechtigter Aktie und einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 0,91 Euro je dividendenberechtigter Aktie zusammen. Dies entspricht einer Regelausschüttung von 50 %, einer Sonderausschüttung von 40 %, insgesamt einer Ausschüttung von 90 % des Jahresüberschusses. Die Vorjahresdividende betrug 1,20 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Die Ausschüttungsquote im Vorjahr lag bei 50 % des Jahresüberschusses. Grund für die Auszahlung einer Sonderdividende ist der sehr erfolgreiche Verlauf des Geschäftsjahres 2018. Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 56,0 Mio. Euro zum Jahresende 2018 sowie das cash-generative Geschäftsmodell von secunet ermöglichen die Auszahlung der Sonderdividende, ohne die weiter auf Wachstum ausgerichtete Geschäftsstrategie des Unternehmens zu verändern. Dieser Vorschlag steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. Wenn der Aufsichtsrat zustimmt, wird dieser Vorschlag für die Gewinnverwendung der ordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am 15. Mai 2019 stattfinden wird, zur Abstimmung vorgelegt. Kontakt: secunet Security Networks AG Leiter Investor Relations Dr. Kay Rathke Tel: +49 201 5454-1221 E-Mail: kay.rathke@secunet.com secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen / Germany ISIN: DE0007276503 WKN: 727650 Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart