Zuletzt drückten erneute Konjunktursorgen aus China wieder einmal auf die Stimmung an den Aktienmärkten. Der DAX fuhr vergangene Woche ein Minus von rund 1,2 Prozent ein. Wie sich der MDAX in diesem Umfeld schlägt, erfahren Sie hier von Kristian Volaric.



Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in dieser Handelswoche.