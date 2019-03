Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Coreo AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Coreo AG Unternehmen: Coreo AG ISIN: DE000A0B9VV6 Anlass der Studie: GBC Management Interview Empfehlung: Management Interview Kursziel: - Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Seit 2016 liegt der Fokus der Coreo AG auf den Aufbau eines Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolios in den noch potenzialträchtigen B- und C-Lagen. Seit Mai 2017 hat die Gesellschaft bereits fünf Immobilieninvestments mit einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 39,43 Mio. EUR getätigt und war damit in der Lage, innerhalb kurzer Zeit ein umfangreiches Portfolio aufzubauen. Ende 2018 hat die Coreo AG eine Kapitalerhöhung durchgeführt, um den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios voranzutreiben. Von dem geplanten Bruttoemissionserlös in Höhe von 16,0 Mio. EUR wurde ein Erlös in Höhe von 10,5 Mio. EUR erreicht. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Vorstandsvorsitzenden Marin N. Marinov über die jüngste Entwicklung und Ziele der Gesellschaft gesprochen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17665.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,5b,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 12.03.2019(9:27 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.03.2019(14:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2019 09:32 ET (13:32 GMT)