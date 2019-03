Mit dem Jägermeister Coolpack kommt der Kräuterlikör, neben der bekannten, massiven, grünen, eckigen Glasflasche nun auch in einer leichten und praktischen Verpackung aus Kunststoff daher, die es ermöglicht, auch bei diversen Outdoor-Aktivitäten dabei zu sein, auf denen Glasflaschen nicht erlaubt sind.Die Flasche ist ebenfalls im typischen Jägermeister-Grün gehalten, aber in Form und Format angelehnt an das Design eines Kühlakkus. "Jägermeister schmeckt am besten eiskalt bei -18 Grad Celsius, dafür muss er ins Gefrierfach. Mit dem innovativen Verpackungsdesign haben wir eine starke Lösung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...