Bis Anfang 2018 hielt der Bullenmarkt praktisch an allen Börsen an und drückte Aktien sowie Indizes auf ungeahnte Rekordstände hoch. Beim MDAX hat sich seit dem jedoch die Aufwärtsdynamik merklich abgeschwächt, sodass eine ausgeprägte Seitwärtskonsolidierung eingeschlagen wurde. Gegen Ende letzten Jahres fiel das Kartenhaus zusammen und erzeugte weltweit massive Kursverluste. Dabei setzte der kleine Bruder des DAX Index bis Ende Dezember auf seine Jahreshochs aus 2015 sowie ein Niveau von 21.160 Punkten zurück. So scharf die Korrektur in den letzten Dezemberwochen auch gewesen ist, konnte das Barometer anschließend eine genauso dynamische Gegenbewegung einleiten und stieg in den letzten Wochen über das Widerstandsniveau von 24.150 Zählern direkt an den 200-Tage-Durchschnitt sowie die Hürde um 24.750 Punkten an. Dabei präsentiert sich aus technischer Sicht der Kursverlauf seit Anfang Oktober 2018 in einer inversen SKS-Formation, die mittelfristig auf weiter steigende Kursnotierungen hindeutet. Allerdings steckt das Barometer zeitgleich unterhalb von 24.750 Punkten fest, dieser Bereich entscheidet jetzt über den weiteren Verlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...