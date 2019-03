Am gestrigen Montag veröffentlichte die Deutsche Börse in einer Pressemitteilung eine neue strategische Partnerschaft mit Swisscom, dem führenden Schweizer Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen und Sygnum, einem Schweizer Fintech-Unternehmen.Zusammen will man ein Ökosystem für digitale Vermögenswerte aufbauen.

