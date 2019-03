In ihrer neuen Rolle wird Kirkham die Verantwortung für das weitere Wachstum der Firma übernehmen, mit besonderen Schwerpunkten auf Forschung und Entwicklung, sowie auf dem Gewinnen und Halten von Klienten.

Pole To Win International, Inc. (PTW), ein führendes Outsourcing-Unternehmen der Video-Games- und Technologie-Dienstleistungsindustrie, hat heute die Ernennung von Deborah Kirkham zum neuen Chief Executive Officer (CEO), rückwirkend ab Januar 2019, bekanntgegeben. Zuvor hatte Kirkham die Position des Chief Operations Officer (COO) für acht Jahre inne. In ihrer neuen Rolle wird Kirkham die Verantwortung für das weitere Wachstum der Firma übernehmen, mit besonderen Schwerpunkten auf Forschung und Entwicklung, sowie auf dem Gewinnen und Halten von Klienten.

Als Deborah Kirkham vor fast 10 Jahren zur Firma e4e stieß, welche später von PTW erworben wurde, war die Firma in drei Ländern aktiv und hatte weltweit insgesamt weniger als 500 Beschäftigte. Unter ihrer Führung ist die Firma PTW, deren CEO sie nun geworden ist, seither auf über 1800 Beschäftigte in 16 Studios und 10 Ländern rund um die Welt angewachsen. Während ihrer Zeit als Präsidentin und COO konnte die Firma Jahr für Jahr Wachstum im zweistelligen Bereich feiern, und 2019 ist bereits auf dem gleichen guten Weg. Im Juli 2018 führte Kirkham die vollständige Neustrukturierung der Firma samt einer Neuausrichtung des Firmenimages an, um positives Wachstum und optimierte Kundenbeziehungen zu fördern und PTWs Kultur der Geschlechtergleichstellung und kulturellen Vielfalt weiter zu stärken. Zudem sollte die kommerzielle und operationelle Unabhängigkeit der regionalen Studios gefördert werden.

"PTW ist in meiner DNA. Ich liebe diese Firma wie eine Tochter, und in meiner neuen Rolle als CEO werde ich mich nur umso mehr für unsere Beschäftigten, unsere Partner und Klienten einsetzen. Das geographische Wachstum der letzten Jahre, insbesondere in Kanada, Asien, Indien und Europa, hat PTW in Position gebracht, um weiter auf diesem Weg voranzuschreiten und es unseren Klienten weltweit zu ermöglichen, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen. Wenn PTW mit am Start ist, erreichen wir auch unser Ziel das ist es, was diese Firma auszeichnet,", sagt Deborah Kirkham, CEO von PTW. "Es ehrt mich, dass die Direktoren mich als eine Führungsperson anerkennen, die Dinge in Angriff nimmt und durchsetzt, nicht zuletzt dank der guten und fokussierten Zusammenarbeit mit meinem Team."

Kirkham übernimmt die Rolle des bisherigen CEOs, Herrn Teppei Tachibana, der im Dezember 2018 seinen Rücktritt von der Position des CEO von PTW ankündigte, die er fast 9 Jahre lang innehatte. Tachibana wird Vorstandsvorsitzender von PTW und behält seine Position als Präsident und CEO von Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., von der PTW ein Tochterunternehmen ist.

Über Kirkhams Beförderung zum CEO sagte Tachibana: "Deborah ist für uns eine unschätzbar wertvolle Geschäftspartnerin. Wir arbeiten schon seit fast zehn Jahren zusammen und haben viele schöne und herausfordernde Momente geteilt. Ich respektiere sie für ihre Leidenschaft und Weisheit, und ich bin überzeugt, die Firma wird unter ihrer Führung in neue Weltmärkte hineinwachsen und sich weiter etablieren. Mit ihrer starken Erfolgsbilanz im Vorantreiben unseres Firmenwachstums bringt Deborah eine neue Perspektive in das Unternehmen. Der Vorstand ist sehr erfreut, Deborah zum CEO zu ernennen."

Pole To Win Co., Ltd., gegründet im Jahr 1994, und PTW sind nun erheblich gewachsen und ihre Marken als führende Anbieter für diverse auf Technologie fokussierte Märkte fest etabliert. PTWs vielseitige, global operierende Technologiefirma findet ihre Schwerpunkte in der Video-Games-Industrie, interaktiven Unterhaltungsmedien, E-Learning, E-Commerce und dem sich rasant entwickelnden Markt des "Internet der Dinge (IdD)". Die Firma konzentriert sich darauf, Produktentwickler dabei zu unterstützen, ihre Produkte auf den weltweiten Vertrieb vorzubereiten.

Über Pole To Win International

Pole To Win International, Inc. (PTW) ist ein führender Dienstleistungsanbieter für interaktive Medien und ist mit 16 Studios in 10 Ländern weltweit vertreten. Unser Service-Angebot umfasst Qualitätssicherung, Lokalisierung, Kundenerlebnis, Produktentwicklung sowie Audioproduktion. Gemeinsam bieten Pole To Win Co., Ltd., und PTW die Erfahrung aus 25 Jahren und die Infrastruktur, mit der ein auf den individuellen Klienten zugeschnittener Service für Projekte und Klienten jeder Größe angeboten werden kann.

PTW, bestehend aus weltweiten Tochterunternehmen, ist ein im Jahr 2016 gegründetes Holdingunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich unter dem Dach der Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., welche in der 1. Sektion der Tokioter Börse unter 3657 notiert ist. POLE TO WIN ist ein eingetragenes Wahrenzeichen von Pole To Win Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ptw.com/.

